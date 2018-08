Stiri pe aceeasi tema

- Explozia de proporții produsa luni pe o autostrada din apropiere de Bologna, in nordul Italiei, in urma unui accident rutier in care a fost implicat un camion-cisterna, a fost surprinsa de camerele de supraveghere, imaginile fiind date publicitații de politia italiana.

- Doua camioane s-au ciocnit luni dupa-amiaza pe o autostrada in apropiere de aeroportul din Bologna, oras in nordul Italiei, provocand o imensa minge de foc si un puternic incendiu, la locul accidentului fiind vazute coloane de fum negru ridicandu-se spre cer, informeaza Reuters. Cel putin doua persoane…

- Cel putin o persoana a decedat si alte 55 au fost ranite dupa explozia unui camion, luni dupa-amiaza, pe o sosea din Italia, in apropiere de aeroportul din Bologna. Explozia a provocat un incendiu puternic, iar deflagratia s-ar fi produs ca urmare a unui accident. MAE roman sustine ca autoritatile italiene…

- Un camion cisterna a explodat luni dupa-amiaza pe soseaua de centura din Bologna, oras din nordul Italiei, provocand un incendiu urias, au anuntat pompierii italieni, citati de AFP. Potrivit mass-media italiene, exista numerosi raniti, dar numarul lor exact in acest moment nu se cunoaste. Explozia,…

- Explozia puternica s-a produs in incinta aeroportului si a fost inregistrata VIDEO. In imaginile spectaculoase se vede cum mingile de foc "zboara" si se indreapta spre cer. O autoutilitara a intrat in coliziune cu un TIR, pe Autostrada A4, intre Grisignano si Padova, in zona Villafranca Padovana.…

- O cisterna care transporta acid a explodat, luni, in Italia, pe o autostrada de langa aeroportul din Bologna. Deflagrația s-a produs dupa ce cisterna a intrat in coliziune cu mașinile din trafic.

- Presedintele PMP, Eugen Tomac, a declarat miercuri ca invalidarea mandatului lui Andrei Nastase pentru functia de primar general al orasului Chisinau este un abuz fara precedent, iar Ministerul roman de Externe ar trebui sa alerteze toate cancelariile occidentale. "Este un abuz fara precedent ce se…

- O noua tragedie s-a petrecut pe o autostrada din Ungaria, acolo unde o dubita condusa de un sofer roman a intrat intr-un TIR, pe autostrada... The post Timisean mort pe o autostrada din Ungaria! Victima lucra pentru o firma de langa Timisoara appeared first on Renasterea banateana .