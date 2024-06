Autostrada A1: Progrese și întârzieri în deschiderea secțiunii 5 sudice Luna iulie devine o perioada cruciala pentru deschiderea in avans a jumatații sudice din Secțiunea 5 a Autostrazii A1 Sibiu-Pitești, conform declarațiilor Asociației Pro Infrastructura. Cu toate eforturile depuse, inaugurarea completa a celor 30,35 km de autostrada nu poate fi garantata din cauza unor obstacole precum podurile cu tablier metalic neterminate și terenurile neeliberate in zona nodului Curtea de Argeș. Exista insa optimism ca pana in decembrie 2024 se va putea circula pe aproximativ 15 km intre Bascov și nodul Manicești, datorita progresului realizat in ceea ce privește straturile… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

