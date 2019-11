Autostrada A 1 închisă pe sensul de mers spre Timișoara: o cisternă cu bitum s-a răsturnat Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineața pe autostrada A 1, Arad-Timișoara. Dupa ultima ieșire din Arad, practic autostrada este blocata pe sensul de mers spre Timișoara. In evenimentul rutier sunt implicate un TIR care transporta fier vechi, o cisterna cu bitum fierbinte și un autoturism. In urma impactului, cisterna s-a rasturnat și […] The post Autostrada A 1 inchisa pe sensul de mers spre Timișoara: o cisterna cu bitum s-a rasturnat appeared first on Arad 24 - Știri Conectate La Realitate . Citeste articolul mai departe pe arad24.net…

Sursa articol si foto: arad24.net

Stiri pe aceeasi tema

- Ziarul Unirea FOTO, VIDEO. Accident rutier pe autostrada A 10, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda: O fetița de 10 ani și doua femei, transportate la spital Un accident rutier s-a produs pe autostrada A 10, la km 10, pe sensul de mers dinspre Gilau spre Turda, in aceasta dimineața in jurul orei…

- In aceasta dimineata, in jurul orei 04.00, pompierii de la Isu Dobrogea Constanta au fost solicitati sa intervina pentru stingerea unui incendiu.Potrivit primelor informatii este vorba despre un autocamion care, probabil in urma unei manevre gresite a conducatorului auto, in trafic, s a rasturnat la…

- Circulație a fost complet blocata pe un drum național din judeul Hunedoara, din pricina unui incident in trafic. O cisterna incarcata cu clei s-a rasturnat intr-o curba pe DN66, intre localitațile Hațeg și Bretea Streiului. Se estimeaza reluarea circulației in condiții normale in jurul orei 17.00. Sursa…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara, la Lipova. Un TIR care a circulat pe DN7, incarcat cu mașini second-hand, s-a rasturnat. „Din primele cercetari se pare ca autovehiculul ar fi derapat, din cauza neadaptarii vitezei la condițiile de drum, carosabil umed, rasturnandu-se”, a declarat inspector…

- Ziarul Unirea FOTO. Accident rutier GRAV pe autostrada A10 Sebeș-Turda. O persoana a suferit multiple traumatisme, dupa ce un camion s-a RASTURNAT Un accident rutier GRAV a avut loc marți, pe autostrada A10 Sebeș-Turda. O persoana a suferit multiple traumatisme, dupa ce un camion s-a RASTURNAT. Centrul…

- Traficul rutier este intrerupt luni pe autostrada A4, pe sensul Agigea catre Ovidiu, dupa ce doua TIR-uri s-au ciocnit.Potrivit Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Politiei Romane, traficul rutier este intrerupt pe Autostrada A4, pe sensul Agigea catre Ovidiu, in zona localitatii…

- Un accident a avut loc, in aceasta seara, pe Autostrada A1, sectorul Ilia – Șoimuș, la km 385. Din primele informații in accident au fost sunt implicate un autoturism, o camioneta și un autocamion. In urma evenimentului rutier au rezultat 4 victime. Circulația este INCHISA pe sensul…

- Ziarul Unirea ACCIDENT rutier pe autostrada A1, in apropiere de Sebeș. O persoana ranita dupa ce o autoutilotara s-a rasturnat Un accident rutier a aut loc marți dimineața, in jurul orei 6.30, pe autostrada A1, in apropiere de Sebeș. Garda de Intervenție Sebes intervine cu 1 ASAS si o ambulanța SMURD…