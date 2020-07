Autospeciale noi în dotarea Poliției Mureș Parcul auto al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș a fost reinnoit cu 15 autoturisme destinate structurilor de ordine publica și rutiera, contribuind astfel la imbunatațirea modului in care polițiștii raspund la solicitarile cetațenilor, precum și la creșterea gradului de siguranța pe care polițiștii o au la intervenții. ”In baza programului de innoire a parcului auto … Sursa articolului: Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Politistii de investigatii criminale din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures, cu sprijinul Centrului de Cooperare Polițieneasca Internaționala, din cadrul Poliției Romane, au depistat un barbat, din județul Mureș, pe numele caruia era emis un mandat european de arestare, de catre autoritațile…

- Polițiștii din Mureș cauta o minora de 15 ani, din localitatea Ceuașu de Campie, care a plecat de la domiciliu la data de 24 iunie, fara a comunica rudelor unde se deplaseaza. ”La data de 25 iunie, politistii din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Mures au fost sesizati de o femeie, din satul…

- Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș desfașoara in mod permanent activitați in vederea prevenirii și combaterii furtului de biciclete precum și in vederea identificarii autorilor, recuperarii și restituirii bunurilor sustrase. Deoarece in ultima vreme a crescut numarul acestui…

- Nemulțumit de conținutul articolului ”Ancheta morții Szidoniei, in lucru la IPJ Mureș de 2 ani! Contract de un miliard, atribuit in 24 de ore” publicat joi, 11 iunie, pe site-ul www.zi-de-zi.ro, inspectorul șef al Inspectoratului de Poliție Județean Mureș, comisar șef de poliție Dumitru Biltag, a transmis…

- Pe perioada starii de alerta, polițiștii mureșeni au continuat sa acționeze integrat impreuna cu celelalte structuri cu atribuții in domeniul ordinii și siguranței publice pentru prevenirea și combaterea raspandirii COVID-19. Nu au existat sesizari privind nerespectarea masurii de purtare a maștilor…

- Politistii au desfasurat, pe parcursul acestei minivacante ocazionate de sarbatorirea zilei de 1 iunie, activitati pentru siguranta cetatenilor, prevenirea faptelor antisociale si pentru mentinerea ordinii si linistii publice. In perioada 29 mai – 1 iunie a.c., politisti din cadrul Inspectoratului de…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala nr. 2 Band au identificat doi tineri, banuiți de comiterea unei infractiuni de talharie. Cei in cauza au fost reținuți pentru 24 de ore, fiind introduși in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Mureș.…

- Un barbat din municipiul Reghin a fost retinut, marti, de politisti, dupa ce i-a incredintat autoturismul fiului sau in varsta de 13 ani, potrivit unui comunicat de presa al Inspectoratului de Poliție Județean Mures, remis Agerpres. Politistii s-au autosesizat despre caz dupa aparitia pe Facebook a…