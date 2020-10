Autospeciale de politie, facute scrum, in parcarea Politiei Autostrazi

Stiri pe aceeasi tema

- Incendiul a izbucnit vineri la Schitul Sfantul Ierarh Modest din comuna Stoenești. Pompierii s-au deplasat la fața locului cu mai multe autospeciale, dar au fost nevoiți sa folosesca galeți de apa deoarece mașinile nu au putut intra pe drumul de acces. Focul a distrus lacașul de cult.Potrivit…

- In dotarea Jandarmeriei Arad au intrat patru autospeciale Dacia Logan și opt autospeciale Dacia Duster, care vor imbunatați parcul auto și vor asigura intervenția operativa a jandarmilor aradeni. Acestea vor fi folosite in misiuni de ordine publica, atat in mediul urban cat și in mediul rural. Noile…

- Inspectoratul General pentru Situații de Urgența continua intervenția pentru lichidarea focarelor de ardere din interiorul cladirii afectate de incendiu a Filarmonicii Naționale „Serghei Lunchevici”. Pe parcursul nopții intervenția pompierilor a fost suspendata fiind reluata in forța catre ora 6:00…

- Un grav accident de circulație a avut loc in aceasta dimineața pe raza comunei Razboieni. Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Mihail Grigore Sturdza” a județului Iași a fost anunțat in jurul orei 08:50 prin ”apelul unic de urgența 112” despre producerea unui accident rutier produs intre doua autoturisme…

- Sala mica a Filarmonicii Naționale a ars in totalitate. La fel, potrivit Sputnik Moldova, au fost facute scrum și actele de contabilitate. Mai mult, nu s-a reușit evacuarea din cladici a instrumentelor, care au ars in totalitate. Pretorul sectorului Centru Pavel Rusu, care se afla la fața locului, a…

- Polițiștii botoșaneni au primit, miercuri (19 august a.c.), alte peste 20 de autospeciale noi, care vor fi folosite in timpul misiunilor. Este vorba de 26 de autoturisme Dacia Logan echipate complet și inscripționate dupa noile reglementari. „La data de 19 august 2020, in dotarea IPJ Botoșani au intrat…

- Pompierii militari au intrat, in aceasta seara, in stare de alerta dupa ce un apel la 112 a anunțat ca focul a cuprins mai multe garaje. Au plecat de urgența pe strada Fluturilor din Arad unde au gasit mai multe garaje in flacari. Garajele sunt corp comun fara pereti desparțitor. In sprijin au mai fost…

- Accident spectaculos in urma cu puțin timp in Baia Mare. Trei mașini facute praf Accident rutier in urma cu putin timp in Baia Mare pe strada Progresului intersectie cu B. Delavrancea. Trei autoturisme implicate, una s-a rasturnat pe carosabil. Oferta de nerefuzat: Hotel Baratsag Hajduszoboszlo ATP…