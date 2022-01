Autospeciale cu un milion de kilometri la bord, la Serviciul de Ambulanță Prahova V. Stoica Autospecialele Serviciului de Ambulanța Județean Prahova, care transporta spre spital pacienții atat in interiorul județului Prahova, dar și in afara acestuia, atunci cand bolnavii trebuie transferați la unitați medicale din Capitala, de exemplu, au strans zeci de milioane de kilometri efectuați de la intrarea lor in serviciul public. De altfel, potrivit caietului de sarcini al unei achiziții inițiate de SAJ Prahova pentru revizia și reparația autospecialelor, sunt in circulație in prezent inclusiv autovehicule care au trecut de un milion de kilometri efectuați de la ieșirea din fabrica… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

