Autospecială de salvare montană pentru județul Gorj O autospeciala de salvare montana va fi achiziționata pentru județul Gorj. Serviciul Județean al Salvamont și Salvaspeo Gorj are la dispoziție suma de 353.000 de lei pentru achiziționarea vehiculului care va avea toate echipamentele și dotarile necesare intervențiilor de salvare și recuperare din zona montana. Salvamont Gorj și-a propus sa cumpere autospeciala de salvare pana la debutul iernii și sa fie folosita la nevoie in intervențiile salvatorilor montani din județul Gorj sau la intervențiile in alte județe, cand vor exista solicitari, in cazul unor situații de urgența de risc major. „Se va… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

