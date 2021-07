Autospecială de pompieri, implicată în accident, în Craiova. Dosar penal pentru șoferul vinovat Acccidentul s-a produs, vineri noaptea, chiar in centrul orașului Craiova, cand un șofer de 21 de ani a intrat cu mașina intr-o autospeciala de pompieri, care se afla in misiune. Un pompier a fost transportat la spital, potrivit ȘtirilePROTV.Oamenii care au asistat la intreaga scena au sunat la 112. „La fata locului s-au deplasat politistii care au stabilit ca un autoturism condus de un tanar de 21 de ani, din Craiova, pe strada Aries, la intersectia cu strada A.I. Cuza din Craiova, a intrat in coliziune cu o autospeciala de pompieri, condusa de un barbat de 43 de ani, din Craiova, cu semnalele… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

