Autospecială de poliție, implicată într-un grav accident rutier - 3 polițiști răniți - VIDEO O autospeciala de poliție din cadrul IPJ Vrancea care circula pe DN 2 D a fost acroșata de un autovehicul care circula din sens opus și care a patruns pe contrasens.Accidentul s-a petrecut vineri, in jurul orei 17:00, in afara municipiului Focșani, pe DN2 D, km 5+600.In imaginile surprinse de camerele de supraveghere se observa cum șoferul din autoturismul albastru pierde direcția de mers și intra pe contrasens.Mașina de poliție circula regulamentar, insa, impactul nu a putut fi evitat.In urma accidentului, cei trei polițiști au fost raniți și au avut nevoie de ingrijiri medicale. A intervenit… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

