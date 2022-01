Autospecială de Poliţie, implicată într-un accident rutier, în Hunedoara. Doi agenţi au fost răniţi şi duşi la spital O autospeciala de Politie din judetul Hunedoara, care se afla in servicul de patrulare, a fost implicata intr-un accident rutier, dupa ce a lovit cu partea laterala un autocamion care circula din sens opus. Cei doi agenti aflati in masina de Politie au fost raniti și au fost transportati la spital. Potrivit reprezentantilor IPJ Hunedoara, […] The post Autospeciala de Politie, implicata intr-un accident rutier, in Hunedoara. Doi agenti au fost raniti si dusi la spital appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

