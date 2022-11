Autospecială a pompierilor care mergea la un incendiu, implicată într-un accident rutier - Sunt două victime în rândul pompierilor O autospeciala a Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Harghita a fost implicat, duminica dupa-amiaza, intr-un accident rutier, in timp ce se deplasa spre comuna Plaiesii de Jos pentru a interveni la stingerea unui incendiu. In urma accidentului, autospeciala a iesit de pe sosea, doi pompieri fiind raniti, noteaza news. ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

