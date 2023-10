Autospecială a poliţiei a accidentat mortal un pieton în Maramureș O autospeciala aflata in dotarea Inspectoratului de Politie Judetean Maramures a fost implicata, sambata seara, intr-un accident de circulatie in urma caruia un barbat si-a pierdut viata. Conform oficialilor institutiei, este vorba despre un pieton care circula pe partea carosabila si care a fost acrosat de masina politiei, scrie news.ro. Accidentul a avut sambata seara, loc pe un drum judetean, transmite IPJ Maramures. „In jurul orei 19.38, o autospeciala de politie, condusa de un barbat, de 38 de ani, angajat al I.P.J. Maramures, pe D.J. 108A, avand directia de deplasare inspre orasul… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a murit, sambata seara, in urma unui accident rutier produs la intrare in localitatea maramureșeana Gardani, dupa ce a fost lovit in plin de o mașina de poliție. Conform IPJ Maramureș, o autospeciala de poliție, condusa de un barbat, de 38 de ani, angajat al I.P.J. Maramureș, pe D.J. 108A,…

- Inspectoratul de Poliție Județean Olt a fost sesizat sambata, in jurul orei 14.55, prin apel 112, cu privire la faptul ca pe Drumul Național 6, in afara localitații Pestra, din comuna Daneasa, a avut loc un accident mortal. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri din cadrul Poliției orașului…

- La data de 15 octombrie 2023, in jurul orei 11:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Macin au fost sesizati cu privire la faptul ca in oras a avut loc un accident rutier.La data de 15 octombrie 2023, in jurul orei 11:00, politistii din cadrul Politiei Orasului Macin au fost sesizati cu privire…

- Un barbat in varsta de 35 de ani care a accidentat un pieton pe un bulevard din municipiul Slatina a fost testat pozitiv cu aparatul drugtest, ce a indicat prezenta a doua substante psihoactive, au informat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Olt.Accidentul a avut loc luni dupa…

- O autoutilitara a lovit mortal un pieton, noi l-am catalogat in titlu ca fiind inconștient. Accidentul a avut loc la kilometrul 335+300, jud. Hunedoara, sensul... The post Inca un pieton inconștient a fost accidentat mortal pe autostrada A1, in judetul Hunedoara appeared first on Special Arad · ultimele…

- O autoutilitara a lovit mortal un pieton, noi l-am catalogat in titlu ca fiind inconștient. Accidentul a avut loc la kilometrul 335+300, jud. Hunedoara, sensul... The post Inca un pieton inconștient a fost accidentat mortal pe autostrada A1, in judetul Hunedoara appeared first on Special Arad · ultimele…

- Trenul IR 1881, care circula intre Bucuresti Nord si Constanta, a stationat timp de aproximativ doua ore si 20 de minute, sambata, dupa ce a accidentat un barbat, pe tronsonul Baneasa – Pantelimon. Accidentul a avut loc sambata, in jurul orei 11.50, pe linia de cale ferata Baneasa – Pantelimon, la kilometrul…