Autorul unei tâlhării din Suceava asupra unei tinere a ajuns în arest Polițiștii suceveni au anunțat ca autorul unei talharii din Suceava asupra unei tinere a ajuns in arest. Potrivit unui comunicat al Poliției Suceava, in cursul zilei de vineri, in urma continuarii cercetarilor in cazul unei talharii care a avut loc pe 8 decembrie a.c. pe o strada din municipiul Suceava, asupra unei tinere de 20 […] Citeste articolul mai departe pe svnews.ro…

