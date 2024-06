Autorul unei crime la comandă descoperit după 13 ani Asasinul unei batrane din București a fost descoperit dupa 13 ani de la comiterea faptei. Intre timp, un alt om fusese condamnat la zece ani de inchisoare pentru crima respectiva. Doua femei din Bucuresti, mama si fiica, au platit un zugrav sa le ucida bunica. Asasinul a fost prins, insa, dupa 13 ani. La fel […] The post Autorul unei crime la comanda descoperit dupa 13 ani appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul European investigheaza proiectul de modernizare a infrastructurii de apa din județul Hunedoara. In urma unei anchete conduse de procurorii Parchetului European, care vizeaza presupuse fraude cu fonduri europene, au avut loc șase percheziții in județul Hunedoara, desfașurate de procurori din…

- Regia de termoficare Termoenergetica a anunțat ca va imbunatați sistemul de furnizare a apei calde in București! In urmatoarele zile, sute de blocuri din toate cele șase sectoare vor beneficia de lucrari de inlocuire, modernizare și reparații pe conductele rețelei termice. Calculand lista blocurilor…

- Sectorul 2 din București, mai precis zona Baicului, pare a fi blocat in timp, considera primarul Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone. Piedone a subliniat ca locuitorii din Baicului traiesc intr-o stare de neglijența și dispreț din partea autoritaților locale, de parca ar fi in anul 1924, deși, dupa…

- A crescut numarul copiilor drogați cu medicamente pentru afecțiuni psihiatrice procurate fie de la persoane care au probleme de aceasta natura , fie sunt cumparate de la diverși indivizi, avertizeaza medicul Viorela Nițescu, șeful Secției de Toxicologie din cadrul Spitalului ”Grigore Alexandrescu” din…

- O tragedie a avut loc astazi in București, in urma unui accident rutier care s-a soldat cu decesul unei femei in varsta. Incidentul a avut loc la intersecția Bulevardului Lacul Tei cu Strada Barbu Vacarescu, unde o șoferița a unei mașini de teren a lovit tragicul victima in apropierea trecerii de pietoni.…

- Arheologii au facut o descoperire revoluționara in umbra vulcanului Vezuviu: vila mult timp ascunsa care ar putea marca locul de odihna final al lui Augustus, primul imparat al Romei, ingropata timp de secole sub cenușa vulcanica de la 79 AD. Excavațiile in curs la situl Somma Vesuviana din sudul Italiei…

- Colegiul Medicilor din București a prezentat, miercuri, rezultatul anchetei de la Spitalul Sfantul Pantelimon din Capitala, acolo unde planau suspiciuni cum ca anumite cadre medicale ar fi administrat necorespunzator un medicament, ceea ce ar fi dus la moartea a 17 pacienți in 4 zile. „S-au prezentat…

- George Tuța dorește sa aduca imbunatațiri semnificative in Sectorul 1 și a dezvaluit care este motivul candidaturii sale. In cadrul emisiunii „Cu Gandul la București”, George Tuța, candidatul comun al PNL și PSD la Primaria Sectorului 1, a subliniat necesitatea unor soluții eficiente pentru rezolvarea…