- Un fost coleg de clasa al lui Salvador Ramos, atacatorul de la școala primara din Uvlade, a povestit ca acesta i-a trimis fotografii cu arme de foc și o geanta plina cu muniție cu cateva zile inainte de atacul in care au fost uciși 19 copii și 2 adulți.

- America este in stare de șoc, dupa un nou masacru intr-o școala din Texas. 19 copii și doi adulți au fost uciși de un tanar de 18 ani, care a fost impușcat mortal de polițiști. Baiatul iși cumparase arme de ziua lui. Inainte sa plece de acasa, și-a ucis bunica. Apoi a intrat intr-o școala primara, in…

- Salvador Ramos, un tanar de 18 ani, a fost identificat de autoritati drept suspectul in cazul atacului asupra unei scoli elementare din orasul Uvalde, din statul american Texas, in care au fost ucise 21 de persoane, dintre care 19 copii.

- Un fost coleg al lui Salvador Ramos , suspectul in cazul atacului asupra unei școli primare din orașul texan Uvalde, spune ca inainte de atac tanarul i-a trimis mai multe fotografii cu armele și muniția pe care și le cumparase, relateaza CNN . Colegul, care nu a vrut sa fie identificat dupa nume, spune…

- Salvador Ramos, un tanar de 18 ani, a fost identificat de autoritați drept suspectul in cazul atacului asupra unei școli primare din orașul Uvalde, din statul american Texas, in care au fost ucise 21 de persoane, dintre care 19 copii, relateaza Fox News . Ramos, care locuia in Uvalde, a fost ucis de…

- UPDATE Bilantul victimelor atacului de la scoala elementara din Uvalde a ajuns la cel putin 19 elevi si 2 adulti ucisi. Anterior, agresorul, Salvador Ramos, de 18 ani, si-ar fi impuscat bunica, aflata in stare critica, in spital. Cu trei zile inaintea atacului, tanarul a postat pe un cont de Instagram…

- Paisprezece elevi si un cadru didactic au fost ucisi dupa ce un tanar de 18 ani a deschis focul marti, intr-o scoala elementara din Uvalde, Texas, a anuntat guvernatorul Greg Abbott. Politia a anuntat ca atacatorul a actionat singur si ca este mort, conform CNN. Postul TV precizeaza ca acesta este…

- UPDATE – Senatorul american Ronald Gutierrez, din statul Texas, a declarat pentru CNN ca 18 copii si doi adulti au fost ucisi in urma atacului armat de marti, de la o scoala primara din localitatea Uvalde. Atacul s-a produs in campusul Scolii Primare Robb, din orasul Uvalde, aflat la 135 kilometri vest…