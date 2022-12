Stiri pe aceeasi tema

- Autorul luarii de ostatici care a avut loc sambata dimineata intr-o galerie comerciala din Dresda, oraș din estul Germaniei, a murit in timpul interventiei politiei, relateaza agențiile de presa AFP si DPA.

- Doua persoane au murit, iar o a treia se zbate intre viața și moarte, dupa ce au fost injunghiate de un individ. Acesta a fost și el ranit, la randului lui, fiind acum in custodia poliției. Mobilul agresiunii sangeroase nu este deocamdata cunoscut, potrivit anchetatorilor. Mobilul agresiunii sangeroase…

- Un accident de circulatie s-a produs duminica, in jurul orei 17, pe DJ 101F, informeaza IJP PRAHOVA. Un barbat in varsta de 44 de ani si-a pierdut viata, dupa ce a iesit cu masina in decor. Autoturismul s-a rasturnat in camp, iar leziunile suferite de sofer au dus la decesul acestuia.…