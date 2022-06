Stiri pe aceeasi tema

- Nicusor Bancu a declarat, sambata seara, dupa meciul Romaniei cu Finlanda, ca inaintea partidei le-a spus colegilor sai ca va marca si a precizat ca a avut noroc la faza golului, relateaza news.ro Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Romania a invins-o pe Finlanda, scor 1-0, in a 3-a etapa din Liga Națiunilor. „Tricolorii” caștiga astfel primele puncte din grupa B3, dar raman in continuare pe ultimul loc. Nicușor Bancu, marcatorul golului victoriei, a vorbit imediat dupa meci. Romania mai are un singur meci de jucat in iunie, marți,…

- Rusia a adaugat, vineri, doi critici de marca ai Kremlinului pe lista sa de „agenți straini”: fostul campion de șah Garry Kasparov și fostul magnat Mihail Hodorkovski. Aceasta eticheta infama, care amintește de „dușmanii poporului” din perioada sovietica, este folosita pe scara larga impotriva opozanților,…

- Germania a facut toate pregatirile pentru un proces rapid de ratificare in cazul in care Finlanda și Suedia decid sa solicite aderarea la NATO, a declarat duminica ministrul de externe Annalena Baerbock, citat de Reuters. Ministrul de externe german Annalena Baerbock a subiniat nevoia ambelor țari…

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca nimeni nu poate presupune ca Rusia nu va ataca alte tari, avand in vedere ca a incalcat dreptul international in Ucraina, iar Germania va sprijini Finlanda si Suedia daca acestea vor decide sa adere la NATO, scrie Reuters.

- Finlanda și Suedia vor putea adera rapid la NATO, in cazul in care vor decide sa ceara statutul de membru al Alianței, a declarat joi, 28 aprilie, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg. „Desigur, Finlanda și Suedia trebuie sa decida daca doresc sau nu sa solicite aderarea la NATO. Dar daca vor…

- Pe langa armonizarea fara precedent a pozițiilor euroatlantice impotriva Kremlinului, invazia lui Putin in Ucraina a reușit un alt lucru pe care Moscova nu l-a anticipat. Finlanda și Suedia, state pana mai ieri neutre, renunța la politica lipsei de confru

- Finlanda și Suedia ar putea adera in curand la NATO, demers care ar infuria probabil Moscova și despre care oficialii spun ca ar sublinia și mai mult eroarea strategica a Rusiei de a invada Ucraina. Oficialii NATO au declarat pentru CNN ca discuțiile despre aderarea Suediei și Finlandei la bloc au…