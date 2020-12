Autorul exploziei din Nashville a fost identificat Persoana care a plasat bomba ce a explodat in dimineata de Craciun in Nashville a fost identificata de anchetatori. Este vorba de Anthony Warner, un barbat de 63 de ani, care a murit in explozie, scrie Mediafax Anthony Quinn Warner, in varsta de 63 de ani, a fost numit oficial drept suspect in cazul exploziei, dupa ce probe din ADN-ul sau au fost gasite la locul deflagrației. Anchetatorii cred ca barbatul din Tennessee a actionat singur si nu cauta alti suspecti. TOP 10 amenințari - Ce probleme va avea omenirea in 2021, conform experților americani: Cea mai grava criza… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

