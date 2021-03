Stiri pe aceeasi tema

- Gheorghe Moroșan, criminalul din Onesti, a fost audiat in aceasta dimineata, dupa ce a fost detubat, insa nu a refuzat sa comunice cu anchetatorii, scrie antena3.ro. ”Nu a fost prea vorbaret Gheorghe Morosan cu procurorii. Evolutia starii... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Autorul dublei crime de la Onesti, Gheorghe Morosan, care a fost internat in Sectia de Terapie Intensiva a Spitalului Judetean de Urgenta Bacau, a fost detubat vineri dupa-amiaza, dar ramane in monitorizare pe ATI, au anuntat reprezentantii SJU Bacau.

- Barbatul acuzat ca a ucis doi muncitori intr-un apartament din Onești a fost detubat vineri de medicii de la Spitalul Județean din Bacau, care au anunțat procurorii ca pot relua procedurile judiciare, transmite Mediafax. „In cursul acestei dupa-amiezi, pacientul a fost detubat, iar medicii,…

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, prezinta concluziile anchetei in urma tragediei de la Onesti, in urma careia doi electricieni au fost injunghiati mortal de catre Gheorghe Morosan, un barbat de 68, care a recurs la gestul criminal dupa ce si-a pierdut apartamentul in instanta.

- Ministrul Afacerilor Interne, Lucian Bode, prezinta concluziile anchetei in urma tragediei de la Onesti, in urma careia doi electricieni au fost injunghiati mortal de catre Gheorghe Morosan, un barbat de 68, care a recurs la gestul criminal dupa ce si-a pierdut apartamentul in instanta.

- Barbatul autor al dublei crime din Onesti, Gheorghe Morosan, a fost detubat, este stabil din punct de vedere medical si ar urma sa fie transferat in alt spital care are o sectie de reanimare non-COVID cu un loc disponibil, a declarat, miercuri, directorul medical al Spitalul municipal Onesti, dr Ana…

- UPDATE – Sotia autorului dublei crime din Onesti a fost arestata preventiv, marti, pentru 30 de zile, de magistratii Judecatoriei Onesti. Aceasta este acuzata de complicitate la lipsire de libertate si a fost retinuta de politisti inca de luni seara, fiind prezentata marti cu propunere de arestare preventiva.…

- UPDATE – Procurorii din Bacau au deschis un dosar penal pentru omor calificat in cazul celor doi muncitori injunghiati mortal ieri seara, dupa ce au fost sechestrati timp de mai multe ore intr-un apartament din Onesti. Deocamdata este un dosar in rem, adica cu privire la fapta, in conditiile in care…