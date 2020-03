Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a spart o farmacie in noaptea de 16/17 februarie a.c., a fost retinut joi si arestat preventiv vineri. Inculpatul, cu o cazier foarte bogat, dupa cum ne-au spus sursele noastre, a spart geamul unitatii farmaceutice, a patruns in interior si a sustras maruntisul pe care l-a gasit, in total…

- Barbatul din Aiud, cercetat pentru violența in familie dupa ce și-a lovit mama, va fi cercetat in stare de arest preventiv. Magistrații au emis pe numele sau mandat pentru 30 de zile. Potrivit IPJ Alba, miercuri, barbatul de 58 de ani, din Aiud, reținut marți de polițiștii din Aiud, pentru violența…

- JUDECATA…A ajuns la final cercetarea penala in dosarul in care trei tineri din Feresti au fost trimisi in judecata pentru ultraj. Magistratii au stabilit competenta teritoriala a Judecatoriei Vaslui si au avut si primul termen in dosar. Totul a pornit dupa ce un politist din cadrul Biroului Politie…

- FOTO – Arhiva Polițiștii din cadrul Secției 7 Poliție Rurala Gherla au reținut pentru 24 de ore un barbat cercetat pentru savarșirea infracțiunilor de furt in scop de folosința și conducerea unui vehicul fara permis de conducere, fapte prevazute și pedepsite de Codul penal. Ulterior, a fost arestat…