Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Cherecheș, bodyguard și campion la box, a ajuns dupa gratii pentru 2 ani și 7 luni, dupa sentința pronunțata de judecatorii de la Curtea de Apel Cluj in dosarul in care a fost acuzat de lovire și acces ilegal la un sistem informatic, dupa ce i-a sarit in ajutor notarului Adrian Bria, in urma…

- Fostul șef al Finanțelor Publice și lider PNL Sabin Ilieși vrea sa iși ștearga trecutul de condamnat, in instanța. Acesta a fost condamnat la 3 ani și jumatate de inchisoare cu executare pentru trafic de influența, fals și uz de fals. Sabin Ilieși a deschis la finalul lunii trecute un dosar la Tribunalul…

- Falsul medic italian Matteo Politi a fost condamnat marti de Judecatoria Sectorului 1 la trei ani si zece luni inchisoare cu executare, intr-un dosar in care este acuzat ca a operat 28 de persoane in mai multe clinici private, desi nu avea dreptul sa exercite profesia de doctor pe teritoriul Romaniei,…

- Barbatul care anul trecut a ucis o profesoara, la Cernavoda, a fost condamnat de Tribunalul Constanta la 27 de ani si patru luni de inchisoare, decizia instantei nefiind insa definitiva. Tribunalul Constanta a decis, miercuri, condamnarea lui Romica Cosmin Harabor la 25 de ani de inchisoare pentru omor…

- Un angajat al Ocolului Silvic Dealu Negru ca padurar a fost acuzat in 2018 de catre procurorii de la Parchetul de pe langa Judecatoria Bistrița, de delapidare, fals intelectual și uz de fals, dupa ce a vandut ilegal lemn dintr-o partida pe care o administra, ce se afla intr-o padure ce aparține comunei…

- O femeie din Maieru risca o condamnare din partea instanței de judecata, daca va fi gasita vinovata, dupa ce ar fi facut mai multe declarații in fals, cu privire la locul de munca prestat anterior unui concurs susținut de Primaria Sangeorz Bai. Procurorii au acuzat-o de inșelaciune, fals și uz de fals.…

- Procesul in care este judecat Gheorghe Ristea, barbatul din Ilfov care s-a dat drept procuror pentru a trage foloase materiale de la anumite persoane, este pe ultima suta de metri. Instanța a decis ca va pronunța sentința in primele zile ale lunii decembrie. Se pare ca Ristea va scapa ieftin, cu o pedeapsa…

- Gheorghe Dinca, acuzat de uciderea a doua adolescente din Caracal – Alexandra Macesanu si Luiza Melencu – a fost condamnat vineri la 30 de ani de inchisoare. Decizia Tribunalului Olt nu este definitiva. Procesul in cazul Caracal s-a incheiat in prima instanța, la Tribunalul Olt, in luna iunie a acestui…