Stiri pe aceeasi tema

- Poliția Romana anunța prinderea unui criminal, care a comis o crima in urma cu 31 de ani in București. Cetațean din Sri Lanka, acesta se afla in Germania, dar a fost prins cu ajutorul Sistemului de Informații Schengen. Barbatul a comis o crima, in 1991, iar apoi a invelit victima intr-un covor și l-a…

- Primarul fugar din Baia Mare, Catalin Chereches, a fost prins in Germania. Polițiștii germani l-au reținut marți seara la Augsburg, in urma unei colaborari intre Politia Romana si politia germana.

- Presupusul autor al crimei din sectorul 6 din București a fost prins, potrivit unor surse Digi24. Este vorba despre nepotul femeii care a fost stropita cu benzina și apoi incendiata, conform acelorași surse.