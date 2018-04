Stiri pe aceeasi tema

- Alek Minassian, in varsta de 25 de ani, a fost reținut de polițiștii canadieni și va aparea, marți, in fața justiției, fiind considerat principalul suspect in cazul atacului de luni seara. Cunoscuții acestuia spun ca atacatorul din Toronto era o persoana cu probleme psihice, scrie Reuters, citat de…

- Bilantul atacului care a avut loc la Toronto dupa ce o camioneta a intrat în pietoni este de 10 morti si 15 raniti, conform ultimelor informatii ale politiei, scrie BBC. Soferul, un barbat de 25 de ani pe numele Alek Minassian, a fost retinut de politie. Videoclipurile postate…

- Alek Minassian, un tanar de 25 de ani, presupusul autor al atacului cu vehicul de la Toronto, nu era cunoscut autoritatilor ca avand legaturi cu vreo grupare terorista, informeaza site-ul postului BBC News, citand presa canadiana. Ralph Goodale, ministrul canadian pentru Siguranta Publica,…

- O camioneta a intrat luni intr-un grup de pietoni, in centrul orasului Toronto, iar cel putin ”opt pana la zece” persoane au fost ranite, a anuntat politia capitalei economice canadiene, relateaza AFP conform News.ro . UPDATE 8:48 Bilantul atacului de la Toronto: 10 morti si 15 raniti Bilantul atacului…

- O camioneta a trecut de pe carosabil pe trotuar, intre pietoni, luni, la Toronto; incidentul s-a soldat cu noua morti si 16 raniti, potrivit primului bilant anuntat de politia canadiana, dar unul dintre raniti a decedat ulterior, transmite Reuters. Soferul a fost retinut si identificat, a declarat presei…

- In data de 9 februarie, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 4060 lei. Potrivit IPJ Alba, in data de 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina in randul…

- Vineri, 9 februarie 2018, politistii rutieri din cadrul Politiei orașului Ocna Mureș, Secției 4 Politie Rurala Ocna Mureș, impreuna cu politisti din cadrul I.P.J. Alba si in colaborare specialisti din cadrul Registrului Auto Roman – Alba au continuat actiunile pentru mentinerea climatului de siguranta…

- In data de 09 februarie 2018, politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au aplicat 14 sanctiuni contravenționale, in valoare de 4.060 lei. Potrivit IPJ Alba, vineri, 9 februarie a.c., politistii din cadrul Politiei orasului Abrud au continuat actiunile pentru impunerea unui climat de disciplina…