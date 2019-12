Autorul atacului de la Moscova a fost identificat. Un alt agent FSB este mort Autorul atacului armat de la Moscova a fost identificat. Al doilea agent FSB a fost gasit mort. Comitetul de ancheta, insarcinat cu dosare importante in Rusia, a confirmat informatii de presa potrivit carora barbatul care a deschis focul si care a fost ucis apoi de fortele de ordine este Evgheni Maniurov, un locuitor din regiunea Moscovei. Criminalul locuia la sud de Moscova. Era amator de tir sportiv si a lucrat ca garda de securitate.



Comitetul de ancheta a anuntat, de asemenea, moartea altui agent FSB, care nu aparea in bilanturile prezentate. Ranit in atacul armat, ”el a fost transportat… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile ruse au anuntat moartea unui al doilea agent din cadrul serviciilor ruse de securitate FSB in urma atacului armat de joi, in apropierea sediului central al serviciilor secrete, la Moscova, al carui autor, un rus in varsta de 39 de ani, a fost identificat, relateaza AFP, citata de NEWS.ro.Comitetul…

- Un al doilea agent al Serviciului Federal de Securitate (FSB) rus a decedat dupa atacul comis joi de un barbat inarmat, langa sediul acestei institutii in centrul Moscovei, au anuntat vineri autoritatile, informeaza AFP, potrivit AGERPRES.Pana acum, bilantul privind numarul de victime informa…

- Un al doilea agent al Serviciului Federal de Securitate (FSB) rus a decedat dupa atacul comis joi de un barbat inarmat, langa sediul acestei institutii in centrul Moscovei.Pana acum, bilantul privind numarul de victime informa despre un mort si cinci raniti, insa Comitetul de Ancheta al Rusiei a anuntat…

- Un al doilea agent al Serviciului Federal de Securitate (FSB) rus a decedat dupa atacul comis joi de un barbat inarmat, langa sediul acestei institutii in centrul Moscovei, au anuntat vineri autoritatile, informeaza AFP. Pana acum, bilantul privind numarul de victime informa despre un…

- Un al doilea agent al serviciilor de securitate rusești (FSB) a murit dupa ce un barbat a deschis joi focul în apropierea sediului acestei instituții, în centrul Moscovei, au anunțat vineri autoritațile, citate de AFP.Pâna acum, bilanțul era de un mort și cinci raniți, dar…

- Un agent FSB a fost ucis, iar alti doi sunt in stare grava in urma atacului armat produs joi dupa-amiaza in centrul Moscovei, anunta Serviciul Federal de Securitate din Rusia, citat de agentia de presa Interfax."Un agent FSB a fost ucis in schimbul de focuri produs in zona Lubianska din Moscova",…

- Presedintele Vladimir Putin a afirmat joi ca Rusia trebuie sa poata participa la competitiile sportive sub culorile drapelului propriu, de care a fost privata din cauza unui scandal de dopaj, informeaza AFP. "Tara noastra nu trebuie sa participe sub drapel neutru daca nicio critica concreta…

- Fostul director al unei celebre mine de diamante din Rusia, aflat in detentie in urma unui accident minier in care au murit mai multi oameni, a fost gasit mort in celula sa, au anuntat marti autoritatile ruse, care evoca o posibila sinucidere. In 4 august 2017, opt mineri au murit in urma…