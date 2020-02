Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul care a fost impuscat si a murit din cauza ranilor, dupa ce a injunghiat cel putin doua persoane pe Streatham High Road, fusese recent eliberat din inchisoare. El se afla sub supravegherea politiei, scrie news.ro.Potrivit BBC, in atacul de duminica au fost ranite trei persoane, doua…

- Un copil a murit, iar alte cinci au fost ranite, dupa ce au fost lovite, aparent intenționat, de un vehicul, luni dupa-amiaza, la Londra. Incidentul a avut loc in zona Willingale, in nordul Londrei, in jurul orei 15:20. Un individ a lovit cu un autoturism marca Ford un grup de persoane, majoritatea…

- Usman Khan a fost condamnat pentru acte de terorism in 2012 si a fost eliberat conditionat in 2018. Potrivit presei britanice, barbatul purta bratara electronica, dupa ce fusese condamnat la 16 ani de inchisoare pentru apartenenta sa la un grup care a vrut sa comita un atentat la Bursa din…

