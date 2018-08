Autorul atacului cu vehicul din Londra, inculpat pentru tentativa de omor

Stiri pe aceeasi tema

- Acesta a fost arestat marti, fiind suspect de terorism, dupa ce a intrat cu masina in una dintre barierele cladirii Parlamentului din Londra. Salih Khater are 29 de ani si a mai fost arestat pentru tentativa de omucidere, au declarat reprezentantii Politiei Metropolitane din Londra.…

