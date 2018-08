Stiri pe aceeasi tema

- Autorul atacului terorist de la Londra este un britanic de origine sudaneza. Nu e cunoscut pentru activitați sau simpatii teroriste. Tanarul refuza sa coopereze cu anchetatorii așa ca, deocamdata, motivul pentru care a intrat cu mașina in mulțime ramane un mister.

- Presa britanica a dezvaluit identitatea suspectului retinut de politie dupa atentatul cu masina de la Londra din apropierea Parlamentului, atac soldat cu trei raniti, relateaza AFP. Mass-media din Marea Britanie afirma ca este vorba despre Salih Khater, un personaj care le-ar fi fost cunoscut politistilor.

