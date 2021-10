Stiri pe aceeasi tema

- Atacul cu arcul soldat cu cinci morti in Norvegia pare sa fie, in acest stadiu, un ”act terorist”, iar suspectul, care s-a converit la islam, a avut de-a face cu politia, care il suspecta de redicalizare, au anuntat joi serviciile de securitate norvegiene (PST), care nu au ridicat, insa, nivelul…

- Cseke Attila, ministrul interimar al Sanatatii a solicitat reprezentantilor directiilor de sanatate publica ca, in aceasta perioada, sa puna in aplicare planurile de rezilienta care au fost asumate la nivelul fiecarui judet.Ministrul interimar al Sanatatii a sustinut prima videoconferinta online cu…

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) a realizat Ghidul asiguratului. Acesta conține informatii despre calitatea de asigurat, modalitatile de accesare a serviciilor pe fiecare domeniu de asistenta medicala, precum si drepturile si obligatiile asiguratului. „Pentru o mai buna cunoastere a serviciilor…

