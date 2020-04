Stiri pe aceeasi tema

- Bilantul atacului armat din weekend in Canada a crescut la 23 de morti, a anuntat Jandarmeria Regala din Canada (GRC, politia federala), relateaza AFP potrivit news.ro.”Credem ca sunt 23 de victime, inclusiv una in varsta de 17 ani”, a anuntat politia federala marti intr-un comunicat, precizand…

- Premierul canadian Justin Trudeau a promis marti ca va actiona rapid pentru interzicerea vanzarii armelor de asalt in stil militar dupa ce incidentul mortal din estul Canadei a reinnoit apelurile pentru masuri mai stricte privind controlul armelor, relateaza dpa. Bilantul atacului comis in weekend in…

- Ieri, in Canada, a avut loc un episod tragic, dincolo de limita de intelegere a politistilor din Noua Scotie: Gabriel Wortman, un medic stomatolog in varsta de 51 de ani, proprietar al unui cabinet prosper de ortodontie din Dartsmouth in apropiere de Halifax, pleaca sambata de la domiciliul sau din…

- Un atacator a impuscat letal cel putin 16 persoane, printre care o politista, intr-o comunitate rurala din Noua Scotie, din Canada. Politia a identificat suspectul ca fiind un barbat de 51 de ani, Gabriel Wortman, si a afirmat ca nu considera ca ar fi existat un motiv terorist. Politia a fost alertata…

