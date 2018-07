Recomandări de business pentru antreprenori noi sau mai vechi

A fi antreprenor sau a deveni antreprenor? Am crescut într-o familie modestă, nu am crescut cu principii de business. Ce suntem acum am învățat pe parcursul a mai bine de 20 de ani de aventuri. Suntem rezultatul implicării și dorinței de a evolua. Am învățat din succese și mai… [citeste mai departe]