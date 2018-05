Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi politisti care au intervenit in timpul atacului de vineri soldat cu zece morti intr-un liceu din statul american Texas ''au facut ce au putut'', a declarat seful acestora, intr-o conferinta de presa, transmite duminica AFP. In masacrul de vineri din comunitatea rurala Santa Fe…

- Atentat Texas, SUA. Elevul de liceu Dimitrios Pagourtzis, de 17 ani, a fost acuzat de uciderea a 10 persoane în urma unui atac armat care a avut loc vineri la un liceu din orașul texan Santa Fe.

- Cine este Dimitrios Pagourtzis, autorul atacului armat a avut loc intr-un liceu din Santa Fe , Texas. Cel puțin zece persoane au murit, dupa ce Dimitrios Pagourtzis a patruns inarmat intr-o sala de clasa și a deschis focul. Un adolescent de 17 ani, elev al școlii unde a avut loc crima in masa, este…

- Cel puțin zece persoane au murit în urma unui atac armat produs vineri la un liceu din statul american Texas, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate din Statele Unite citate de postul CBS News. Un individ a deschis focul vineri în Liceul din Santa Fe, situat în apropierea…

