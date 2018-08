Stiri pe aceeasi tema

- Mike Williams, seriful din Jacksonville, a confirmat duminica seara ca doua persoane au fost impuscate mortal iar alte noua au fost ranite. Atacatorul s-a sinucis. Alte doua persoane au fost ranite in haosul creat cand lumea incerca sa fuga de la fata locului. Oficialii nu au facut publice numele celor…

- Procurorul statului american Florida a dat publicitatii trei inregistrari video filmate de Nikolas Cruz, tanarul de 19 ani care in luna februarie 2018, a ucis 17 oameni cu focuri de arma in fostul sau liceu din Parkland. Filmarile au fost facute cu puțin timp inainte de masacrul elevilor, relateaza…