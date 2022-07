Autorul atacului armat din apropiere de Chicago, inculpat pentru 117 capete de acuzare

Stiri pe aceeasi tema

- Tanarul acuzat de deschiderea focului asupra multimii care asista luni la o defilare de Ziua Nationala a Americii la Highland Park, in apropiere de Chicago, Robert Crimo, in varsta de 21 de ani, a ”intentionat seios” sa comita un al doilea atac la Madison, in statul vecin Wisconsin, anunta miercuri…

- Tanarul de 21 de ani acuzat ca a deschis focul in timpul sarbatoririi zilei nationale in SUA in Highland Park, intr-o suburbie a orasului Chicago, a fost inculpat pentru sapte capete de acuzare de omor si si-ar putea petrece restul vietii in inchisoare, au anuntat autoritatile, potrivit AFP.…

- Bilantul atacului armat produs luni la periferia orasului american Chicago in timpul unei parade organizate de Ziua Nationala a SUA a ajuns la sapte morti, dupa decesul unei persoane care era in stare grava.

- Barbatul acuzat ca i-a atacat pe participantii la o parada de Ziua Independentei intr-o suburbie a orasului Chicago si-a cumparat pusca in mod legal. El a tras peste 70 de focuri de arma de pe un acoperis si s-a imbracat in haine de femeie pentru a fugi, au declarat marti oficialii locali.

- Robert E. Crimo III, de 22 de ani, a fost arestat in urma atacului armat de la parada de 4 Iulie, de langa Chicago, atac soldat cu moartea a 6 persoane și ranirea a peste 30. Potrivit presei americane, Robert E. Crimo III este un rapper relativ cunoscut in mediul online - care canta despre crime in…

- Adeptul suprematiei albilor care a impuscat mortal zece afro-americani intr-un supermarket din Buffalo la jumatatea lunii mai a fost inculpat miercuri pentru "crima rasista" de justitia federala, a anuntat ministrul justitiei cu prilejul unei deplasari in orasul din nordul SUA, relateaza AFP.…

- Barbatul care a deschis focul duminica intr-o biserica din California frecventata de comunitatea taiwanezo-americana, facand un mort si cinci raniti, era motivat de ura fata de Taiwan si locuitorii sai, a declarat luni politia din acest stat situat in sud-vestul SUA, citata marti de France Presse.