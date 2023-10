Stiri pe aceeasi tema

- Vlad Pascu, soferul de 19 ani aflat drogat la volan cand a omorat doi tineri si a ranit alti trei in localitatea 2 Mai, in luna august, ramane in arest preventiv, printr-o hotarare luata, joi, de Judecatoria Mangalia, potrivit Agerpres.

- Autorul accidentului mortal din localitatea 2 Mai urmare caruia un tanar a fost sfartecat iar o copila ucisa a cerut judecatorului de camera preliminara al Judecatoriei Mangalia plasarea in arest la domiciliu pentru urmarea unui presupus „tratament„ ce nu ar putea fi aplicat in rețeaua medicala a sistemului…

- Avocații tanarului șofer drogat care in urma cu doua luni a provocat tragedia de la 2 Mai, in care doi tineri au murit și alți trei au fost raniți, au cerut Judecatoriei Mangalia ca Vlad Pascu sa fie plasat in arest la domiciliu.

- Vlad Pascu, tanarul care s-a urcat drogat la volan și a ucis cu mașina doi studenți in localitatea 2 Mai, a fost trimis in judecata pentru ucidere din culpa. Dosarul a fost inregistrat pe rolul Judecatoriei Mangalia

- Vlad Pascu, tanarul de 19 ani care in luna august a provocat un accident langa stațiunea 2 Mai, soldat cu moartea a doua persoane, a fost trimis in judecata. Dosarul urmeaza sa fie judecat de Judecatoria Mangalia.Reprezentantii Parchetului de pe langa Judecatoria Mangalia au declarat pentru News.ro…

- „Expertiza in cazul accidentului de la 2 Mai arata ca Vlad Pascu rula cu o viteza de peste 102 km/h la momentul impactului cu victimele“, a transmis, intr-un mesaj, Adrian Cuculis, avocatul victimelor, care prezinta documentul.„Se contureaza și mai mult ipoteza inițiala asupra faptului ca Pascu a plecat…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Miruna Pascu, mama lui Vlad Pascu, acuzata de santaj, ramane in stare de arest preventiv Decizia…

- In cauza privind accidentul rutier produs pe Autostrada A 1 km 17, in zona localitatii Ciorogarla, IPJ Ilfov precizeaza ca in urma activitatilor specifice desfasurate, politistii au constatat faptul ca, din impact a rezultat decesul a 5 persoane dintr un autoturism si ranirea altor 2 persoane, respectiv…