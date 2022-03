Stiri pe aceeasi tema

- Agentia pentru Protectia Mediului Bistrita-Nasaud anunta operatorii economici ca, incepand cu data de 9 martie 2022, data incetarii starii de alerta instituita pe teritoriul Romaniei, autorizatiile de mediu si autorizatiile integrate de mediu care au expirat pe perioada starii de alerta sunt valabile…

- Serviciile de ambulanța și direcțiile de sanatate publica sunt in așteptarea avizarii Legii 59/2022 pentru a nu pierde posturile suplimentate in perioada starii de alerta, a declarat pentru Puterea.ro, managerul Serviciului de Ambulanța București-Ilfov, dr. Alis Grasu. Este vorba despre 1.000 de posturi…

- Dupa ce a incetat starea de alerta pe teritoriul Romaniei, instituita prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 si prelungita succesiv ulterior, lucrurile intra spre o oarecare normalitate. Maramuresenii trebuie sa stie ca documentele eliberate de institutiile si autoritatile publice, precum si de entitatile…

- INFORMARE Avand in vedere faptul ca incepand cu data de 09.03.2022, starea de alerta nu a mai fost prelungita prin act normativ, Direcția Generala de Asistența Sociala și Protecția Copilului Vrancea informeaza ca in conformitate cu prevederile art.4, alin.5 din Legea nr.55/2020 privind unele masuri…

- Reglementarile din sistemul de sanatate instituite pe perioada starii de alerta raman valabile pana la data de 31 martie, informeaza Casa Nationala de Asigurari de Sanatate. ‘Reglementarile din sistemul de sanatate instituite pe perioada starii de alerta raman valabile pana la data de 31.03.2022, chiar…

- Ministerul Public a precizat, miercuri, intr-un mesaj pe Facebook, ca dupa incetarea starii de alerta, dovezile inlocuitoare ale permiselor de conducere - cu drept de circulatie raman valabile pentru o perioada de 10 zile, pana la data de 18 martie 2022 inclusiv, astfel ca persoanele care doresc sa…

- Ce se intampla cu documentele expirate, a caror valabilitate a fost prelungita, dupa ce se ridica starea de urgența. Precizari MAI Documentele a caror valabilitate a fost prelungita pe perioada starii de alerta, printre care cartea de identitate, permisul de conducere și altele, urmeaza sa expire dupa…

- Executivul are in atentie mentinerea locurilor de munca in aceasta perioada tumultoasa. Astfel a elaborate un act normative care prevede pentru angajati acordarea unei indemnizatii in cuantum de 75% din salariul de baza corespunzator locului de munca ocupat, dar nu mai mult de 75% din castigul salarial…