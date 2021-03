Stiri pe aceeasi tema

- Numarul autorizatiilor de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale a crescut cu 10,2% in ianuarie 2021, comparativ cu aceeasi luna din anul anterior, arata datele Institutului National de Statistica (INS), publicate luni. Potrivit sursei citate, in prima luna a acestui an s-au…

- Câteva date ale Direcției Județene de Statistica Cluj arata ca numarul autorizațiilor de construire eliberate la Cluj în 2020 se afla în creștere, comparativ cu anul precedent. Au fost acordate peste 2.000 de autorizații pentru cladiri rezidențiale…

- In luna decembrie 2020, s-au eliberat 3530 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in crestere cu 12,0% fata de luna noiembrie 2020 si cu 10,9% fata de luna decembrie 2019. In anul 2020, s-au eliberat 41311 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 2,9% fata…

- "In anul 2020 s-au eliberat 41.311 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 2,9% fata de anul 2019. Scaderi s-au inregistrat in urmatoarele regiuni de dezvoltare: Sud-Est (-632 autorizatii), Centru (-353), Vest (-332), Sud-Vest Oltenia (-164) si Bucuresti-Ilfov (-161). Cresteri…

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale eliberate in primele 11 luni din 2020 s-a ridicat la 37.781, in scadere cu 4% fata de perioada corespunzatoare a anului precedent, potrivit datelor publicate joi de Institutul National de Statistica (INS), informeaza AGERPRES. Citește…

- In primele noua luni ale anului 2020, autorizatiile de construire eliberate pentru cladiri rezidentiale, au inregistrat o scadere cu 7,4% fata de perioada corespunzatoare din anul 2019.Concret, in perioada 1.1.-30.IX.2020, s-au eliberat 982 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, cu 79…

- In urma testelor efectuate la nivel național, fața de ultima … Post-ul Dambovița a scazut sub 3 cazuri la mia de locuitori! Vezi situația statistica la nivel național! apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Un cutremur cu magnitudinea preliminara de 6,7 grade a avut loc, joi, in Taiwan, iar unele cladiri au suferit daine minore, anunta Guvernul de la Taipei, anunța MEDIAFAX. Cutremurul de 6,7 grade a avut loc in nordul Taiwanului, la adancimea de 77 de kilometri, potrivit Biroului seismologic…