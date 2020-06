Stiri pe aceeasi tema

- In primele cinci luni ale acestui an, s-au eliberat 13.997 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, in scadere cu 15% fata de perioada similara a anului trecut, potrivit datelor publicate luni de Institutul National de Statistica (INS).

- Numarul autorizatiilor de construire pentru cladiri rezidentiale a inregistrat o scadere de 11,4% in primele patru luni ale anului, fata de acelasi interval din 2019, arata datele publicate, vineri, de Institutul National de Statistica (INS), potrivit Agerpres. Astfel, in perioada 1 ianuarie - 30…

- În luna aprilie 2020, prima luna cu stare de urgența totala, în întreaga țara s-au eliberat 2.290 autorizatii de construire pentru cladiri rezidentiale, în scadere cu 29,0% fata de luna martie 2020 si cu 37,5% fata de luna aprilie 2019, au anunțat vineri oficialii Institutului…

- IICCMER va demara un proiect de recuperare a memoriei deținuților politic care au participat la lucrarile de restaurare a Cazinoului din Constanța la inceputul anilor ’50 și ale caror marturii scrise au fost gasite, in luna mai, in zidurile edificiului, in timpul lucrarilor de reabilitare, conform…

- Poliția este in alerta și ii monitorizeaza atent pe romanii intorși in țara despre care exista informații certe ca au fost implicați in activitați ilegale peste hotare, a declarat chestorul Bogdan Despescu. „Dupa momentul declanșarii epidemiei la nivel european ne-am adaptat cu masurile la nivelul punctelor…

- In Romania, in perioada 16 februarie – 29 martie, cea mai mare scadere, de 81%, au reprezentat-o drumurile catre locuri precum restaurante, cafenele, mall-uri, parcuri, muzee, librarii si cinema-uri. Drumurile catre piete, supermarketuri, magazine alimentare au scazut cu 51%, si de 60% catre parcuri,…

- Numarul mortilor in conflictul armat din Siria a scazut in luna martie la un minim de cand a inceput conflictul in anul 2011, in contextul armistitiului din provincia Idlib, a anuntat marti ONG-ul Observatorul Sirian pentru Drepturile Omului, citat de agentia EFE. Siria a inregistrat in martie 508 decese…