Stiri pe aceeasi tema

- Roșia Montana pe ruta satelor cu arhitectura tradiționala: 9,78 milioane euro pentru mai multe comunitați din mediul rural Roșia Montana pe ruta satelor cu arhitectura tradiționala: 9,78 milioane euro pentru mai multe comunitați din mediul rural Contractele de finanțare pentru alte 4 rute turistice…

- Sondaj World Vision Romania 80% dintre adolescenții de la sate și alte comunitați dezavantajate iși doresc sa ajunga la facultate, dar unul din trei este ingrijorat ca familia nu-l va putea sprijini financiar, arata cel mai recent sondaj realizat de fundația World Vision Romania. Ca sa faca fața cheltuielilor,…

- Avocatul Poporului considera ca eliminarea burselor sociale pentru elevii din mediul rural care merg la liceu in alta localitate este „surprinzatoare” si „nedreapta”. „Prin Ordinul ministrului Educatiei nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, un proiect de lege potrivit caruia cabinetele de medicina de familie vor putea deschide puncte secundare de lucru in mediul rural in aceeasi unitate administrativ-teritoriala sau in alte unitati unde exista deficit de medici. S-au inregistrat 244 de voturi ‘pentru’…

- Prin Ordinul ministrului educației nr. 5379/2022 pentru aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invațamantul preuniversitar, au fost eliminate bursele de ajutor social acordate elevilor din mediul rural, care merg la liceu in alta localitate. Decizia de a elimina aceasta…

- Vești bune pentru locuitorii din Mihai Viteazu. Prin programul Anghel Saligny vor ajunge in comuna 17 milioane de lei. Practic este una din cele mai mari sume din mediul rural primite la Cluj. Banii vor fi investiți pentru modernizare strazi in satul Mihai Viteazu. Doar la Huedin, Viișoara și Mihai…

- Prima scoala publica din mediul rural infiintata in Moldova va fi reconstruita in baza unui proiect derulat de Asociatia Nord si Primaria orasului Darabani. Asociatia Nord a decis sa organizeze o claca pentru reconstruirea scolii, iar primii voluntari au demarat, vineri, cu prilejul Festivalului Zilele…

- 3.000 de cabinete sau asocieri de cabinete de asistenta medicala primara vor fi renovate, modernizate si dotate cu echipamente, a anuntat joi, 4 august, ministrul sanatatii, Alexandru Rafila. Fiecare cabinet poate primi pana la 60.000 de euro pentru echipamente si reabilitare, prin PNRR. Ministrul a…