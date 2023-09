Autorizație de securitate la incendiu Am asistat cu toții la degradarea procesului de invațamant in Romania. Ne așteptam, totuși, sa avem macar o Romanie sigura pentru copiii noștri, in condițiile in care Romania educata e deja un proiect eșuat. Mii de școli de pe intreg teritoriul țarii nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Este o situație care treneaza de […] Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Am asistat cu toții la degradarea procesului de invațamant in Romania. Ne așteptam, totuși, sa avem macar o Romanie sigura pentru copiii noștri, in condițiile in care Romania educata e deja un proiect eșuat. Mii de școli de pe intreg teritoriul țarii nu dețin autorizație de securitate la incendiu. Este…

- Peste 100 de cladiri destinate activitaților didactice, aferente unui numar de 61 de unitați de invațamant, nu dețin autorizație de securitate la incendiu, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” (ISU) Buzau raportate la finalul lunii august. Alte 46 de imobile neautorizate,…

- Peste 100 de cladiri destinate activitatilor didactice, aferente unui numar de 61 de unitati de invatamant, nu detin autorizatie de securitate la incendiu, potrivit datelor Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Buzau raportate la finalul lunii august.Alte 46 de imobile neautorizate, care…

- Zece statii de distributie carburanti si GPL din judetul Braila se afla in evidentele Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta ca functionand fara autorizatie de securitate la incendiu, potrivit informatiilor furnizate de purtatorul de cuvant al ISU Braila, col. Stefan Stoian, potrivit Agerpres."In…

- Totalul punctelor de lucru verificate este de sase.Dupa tragedia de la Crevedia, zeci de controale au avut loc la statiile de carburanti din tara. Astfel ca, la Constanta, Prefectura a anuntat concluziile in urma acestor verificari. Mai jos se afla rezultatele controalelor efectuate ieri, 31 august…

- Valul de controale declanșat de autoritați dupa tragedia de la Crevedia scoate la iveala noi nereguli și la stațiile GPL din țara. Zeci de astfel de locații funcționeaza fara autorizații de securitate la incendiu, fapt care poate duce oricand la repetarea dezastrului.

- „In aceasta dimineața, am hotarat sa emit un Ordin de prefect in urma caruia instituțiile cu atribuții in domeniu sa verifice toate unitațile care comercializeaza produse din compușii gazului petrolier lichefiat! De asemenea, am venit in fața dumneavoastra prin intermediul presei, cu precizari legate…

- Incep controalele la stațiile GPL din intreaga țara, dupa tragedia din weekend, de la Crevedia. Primele date facute publice de ISU Buzau arata ca nici in județul nostru lucrurile nu stau perfect: patru stații GPL funcționeaza fara autorizație de securitate la incendiu. Potrivit unui comunicat al ISU…