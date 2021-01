Autorizația de securitate la incendiu, în continuare o problemă în România. Una din cinci clădiri spitalicești funcționează fără autorizație Autorizația de securitate la incendiu reprezinta inca o problema majora in Romania, chiar și in urma tragediilor de tipul Colectiv care ne-au demonstrat cat de nesigure sunt cladirile de la noi din țara. Una din cinci cladiri spitalicești nu are autorizație de securitate la incendiu, printre acestea numarandu-se și pavilionul de la Institutul „Matei Balș” din București, acolo unde vineri dimineața a izbucnit un incendiu in urma caruia au murit 5 persoane. Din cele 1.392 de cladiri ale unitaților sanitare publice și private care funcționau in Romania la jumatatea lui decembrie, 302 nu dețineau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

