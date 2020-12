Autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19. Un centru de stocare, la Constanta

Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul National de coordonare a activitatilor privind vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV) anunta principalele activitati din cadrul Strategiei de Vaccinare impotriva COVID-19 desfasurate in perioada imediat urmatoare, in vederea finalizarii pregatirilor de tip logistic si medical pentru receptionarea…

- UPDATE – Guvernul a aprobat, in baza unei hotarari de guvern, normele privind autorizarea, organizarea si functionarea centrelor de vaccinare impotriva COVID-19, a anuntat ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, joi, la Palatul Victoria. ‘S-a aprobat hotararea guvernului privind modificarea si completarea…

- Un numar de 32 de centre de vaccinare impotriva COVID-19 vor functiona in judetul Timis, din care 17 vor fi la Timisoara si doua la Lugoj. Astfel de centre vor mai functiona in orasele din judetul Timis, dar si in localitatile aflate in apropierea municipiului Timisoara. Potrivit unui comunicat…

- Liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, intra la rupere impotriva Guvernului Orban și susține ca ”propagandiștii de serviciu” vorbesc despre un vaccin care inca nu exista, dar folosesc aceasta tema in campania electorala. Voiculescu arata ca Romania risca sa fie nepregatita pentru distribuția vaccinului…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare anti-COVID-19, medicul Valeriu Gheorghita, a anunțat, vineri, ca principalul loc unde vor fi stocate dozele de vaccin anti-coronavirus va fi Institutul Cantacuzino din București, noteaza B1 TV. Valeriu Gheorghița a precizat ca toate centrele de depozitare…

- Conducerea Televiziunii Naționale a transmis o scrisoare catre premierul Ludovic Orban prin intermediul careia ii solicita ca o parte dintre angajații TVR sa fie pe lista prioritara a celor care se vor vaccina impotriva Covid-19. Citește și: FARA PRECEDENT - Ludovic Orban s-a suparat și a…