Stiri pe aceeasi tema

- Un proiect de lege a trecut neobservat prin Senat ieri, proiect care a fost formulat de un grup anonim de senatori, dupa cum scrie Adrian Toni Neacșu pe Facebook. Proiectul de lege se refera la condițiile in care se poate impune prezentarea certificatului verde digital in orice situația dorește CNSU.…

- Sunt vaccinat impotriva COVID-19, dar am intrat recent in contact cu o persoana care tocmai a fost testata pozitiv – un membru al familiei, un coleg sau pur și simplu o persoana care s-a aflat in aceeași incapere. Ce este de facut in aceasta situație? Stau sau nu izolat/in carantina? Care sunt pașii…

- „Conform ultimei variante a rectificarii bugetare, vor fi alocati 2,5 miliarde de lei pentru Fondul de rezerva bugetara aflat la dispozitia premierului, din care se platesc banii pentru primari si baronii locali. Florin Citu a crescut de la 597 milioane de lei initial la 2,5 miliarde de lei suma pentru…

- Autoritațile au modificat proiectul rectificarii bugetare înca o data. Conform noului document, bisericile primesc mai mulți bani decât s-a dorit inițial, iar bugetul de Acțiuni generale al Ministerului Finanțelor, deși se diminueaza puțin, în interior s-a facut o realocare foarte…

- Municipalitatea ieșeana, prin Direcția de Asistența Sociala (DAS), continua distribuirea pachetelor alimentare și de igiena provenite ca ajutor din partea Uniunii Europene. Astfel, pana in prezent au fost distribuite 987 pachete cu produse de igiena tranșa IV POAD (462 beneficiari de venit minim garantat,…

- Dupa doua saptamâni de alegeri interne, lupta pentru putere în PNL este în plina desfașurare iar Orban și Cîțu scot la atac toate atuurile de care dispun. Dupa alegerile în jumatate dintre organizații scorul dintre cele doua tabere este unul strâns și nu arata niciun…

- ​La câteva ore de la demiterea sa de la Finanțe, Alexandru Nazare a prezentat propria versiune asupra remanierii sale, susținând ca premierul Florin Cîțu i-a spus ca decizia nu are legatura cu rezultatele, ci cu „echipa”. Mai mult, susține el, nu exista întârzieri…

- ​​Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, este primul pe lista remaniabililor, nefiind exclus ca o decizie în acest sens sa fie luata chiar astazi, au declarat pentru HotNews.ro surse liberale. Nazare ar fi al doilea ministru care ar fi remaniat, dupa Vlad Voiculescu, de la Sanatate. Potrivit…