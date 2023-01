Stiri pe aceeasi tema

Ministerul Finantelor anunta ca programul Noua Casa continua si in 2023, pentru al cincisprezecelea an consecutiv, cu un plafon de garantii de 1,5 miliarde de lei, scrie news.ro.

- Baza de tratament "Virgil Sahleanu" sau Casa Nationalitatilor din Cacica este o adevarata oaza de sanatate, indiferent de anotimp. Aflata in administrarea Primariei Cacica, baza de tratament ofera clientilor o gama variata de servicii, bazate in special pe efectele apelor sarate cu care sunt tratati…

- Autoritațile locale au pregatit in acest an, dupa doi ani de restricții cauzate de pandemie, un program solemn de Ziua Naționala a Romaniei, cu parada militara, primirea soliilor din cetațile de scaun și depuneri de coroane, dar și un Festival de Romania, cu spectacole stradale, de muzica populara,…

- Cei trei milioane de locuitori din capitala Ucrainei vor suferi de frig și de lipsa curentului electric in iarna care se apropie, din cauza bombardamentelor ruse care au distrus infrastructura, a avertizat primarul Kievului, Vitali Kliciko, transmite DPA, citata de Agerpres.„Este cea mai grea iarna…