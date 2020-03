Autoritatile verifica persoanele aflate in autoizolare. Au fost date si primele amenzi la Constanta! Potrivit reprezentantului Guvernului in teritoriu, la nivelul judetului sunt 585 de persoane in autoizolare la domiciliu. Potrivit dispozitiilor legale in vigoare, autoizolarea se instituie pentru persoanele care nu prezinta simptome, dar au calatorit in ultimele 14 zile in regiuni localitati din zonele afectate de COVID 19, altele decat cele cu transmitere comunitara extinsa, au intrat in contact direct cu persoane cu simptome si care au calatorit in zone cu transmitere comunitara extinsa; au i ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

