Autorităţile urmează să anunţe dacă şcolile se vor redeschide începând cu 8 februarie Autoritatile vor anunta marti daca scolile se vor redeschide incepand de luni, 8 februarie, tinand cont de evolutia situatiei epidemiologice la nivel national. Ministrul educatiei, Sorin Cimpeanu, a subliniat ca atentia se concentreaza pe pregatirea unitatilor de invatamant, astfel incat sa se asigure protectia elevilor si a cadrelor didactice atat impotriva coronavirusului, cat si impotriva incendiilor. El a adaugat ca pentru elevii si profesorii cu vulnerabilitati medicale trebuie asigurate posibilitati de predare online si a precizat ca orele online vor fi grupate intr-o singura zi.(Rador/FOTO… Citeste articolul mai departe pe radioiasi.ro…

Sursa articol si foto: radioiasi.ro

