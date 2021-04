Autoritatile ungare restrictioneaza relatarile media despre campania de vaccinare in desfasurare impotriva coronavirusului, conform unui memorandum intern dezvaluit duminica, informeaza DPA.



Numai holdingul media de stat MTVA poate face filmari si fotografii in spitale si in cabinetele medicale unde au loc vaccinarile, conform unei circulare interne a spitalelor, ale carei detalii au fost prezentate pe Facebook de Krisztina Baranyi, politician de opozitie si primar independent al unui district al capitalei Budapesta.



In documentul respectiv, autoritatile sustin ca un acces…