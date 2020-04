Stiri pe aceeasi tema

- Administrația Naționala de Meteorologie a anunța ca, norul de fum provocat de incendiul din apropierea fostei centrale nucleare de la Cernobil, Ucraina, nu se indreapta spre Romania. Meteorologii au calculat direcția vantului pe baza datelor pentru perioada 14-16 aprilie, determinand ca norul de fum…

- Yaroslav Yemelianenko este operator turistic in Cernobil. El a postat pe Facebook mai multe poze si un video in care se vede cum flacarile și norul de fum se afla in apropiere de arca ce acopera reactorul 4, locul celui mai grav dezastru nuclear din istorie. Yemelianenko scrie, in postarea…

- Hectare intregi de padure din apropierea localitatii Cernobil, din Ucraina, ard de cateva zile. Fumul degajat este toxic pentru ca padurea pastreaza si acum urme de cenusa din 1986, de la accidentul nuclear. Autoritatile din Ucraina continua lupta cu incendiile de padure de la Cernobil. Acestea au retinut…

- Pompierii ucraineni au inceput joi a sasea zi de lupta impotriva incendiilor de padure in asa-numita zona de excludere, cu o raza de 30 de kilometri in jurul centralei de la Cernobal, pe fondul temerilor de radiatiile care au ramas in zona de la dezastrul nuclear in urma cu peste trei decenii, relateaza…

- Nivelul radioactivitatii relevat la Kiev si in zona de excludere instituita in jurul centralei in urma accidentului nuclear din 1986 "nu au depasit normele autorizate", a anuntat organismul insarcinat cu supravegherea zonei. Pompieri luptau in continuare cu flacarile - care au cuprins 35 de hectare…

- Potrivit sursei citate, nivelul de radiatii din zona este acum de 16 ori mai mare decat normalul, a precizat intr-un comunicat Egor Firsov, care conduce serviciul de inspectie ecologica.Circa 25 de hectare de padure din aceasta zona, in mare parte nelocuita, se afla in continuare sub flacari, a anuntat…

- Autoritatile publice de control trebuie sa verifice si sa monitorizeze toate produsele de pe piata pentru a nu pune suplimentar in pericol sanatatea consumatorilor, avertizeaza reprezentantii InfoCons, intr-un comunicat de presa, transmis marti AGERPRES. ‘Avand in vedere situatia de criza prin care…

- Autoritațile au confirmat, miercuri seara, primul caz de coronavirus din Romania, la un barbat din județul Gorj, dupa cum a anunțat ministrul interimar al Sanatații. Un echipaj de la ISU Dolj cu o autospeciala va prelua pacientul pentru a-l transporta in Capitala. La momentul sosirii la sosirea la Institutul…