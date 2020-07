Autoritățile ucrainene recomandă renunțarea la vacanța în Odessa Autoritațile ucrainene recomanda cetațenilor in acest an sa renunțe la vacanța la mare in Odesa și ii sfatuiește pe ucraineni sa aleaga locuri de odihna in afara orașului, unde sint mai puțini oameni - la riuri, lacuri, in munți. "In locul odihnei pe plajele din Odesa, ar fi mai bine sa mergeți in calatorie prin colțurile mai puțin cunoscute ale țarii". Despre aceasta a declarat șeful Agenției Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

