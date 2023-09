Stiri pe aceeasi tema

- Președintele ucrainean Volodimor Zelenski va merge saptamana viitoare la Washington pentru a se intalni cu președintele american Joe Biden, in condițiile in care Congresul SUA dezbate un ajutor de 24 de miliarde de dolari pentru Ucraina. Pe de alta parte, autoritatile ucrainene au ordonat joi evacuarea…

- Razboi in Ucraina, ziua 569. Autoritațile ucrainene au ordonat evacuarea civililor din regiunea Herson, a anunțat guvernatorul local. Regiunea este controlata parțial de forțele rusești și este bombardata in mod regulat.

- Kupiansk este unul dintre orașele eliberate in septembrie anul trecut, in urma ofensivei fulgeratoare a Ucrainei, insa in ultimele saptamani Rusia și-a intensificat eforturile de a recaptura orașul. Ordinul precizeaza ca, „ținand cont de bombardamentele constante… și de situația de securitate de pe…

- Rusia face prapad in Ucraina, dupa ultimele decizii de la summit-ul NATO. Autoritatile din regiunea ucraineana Herson raporteaza ca, in urma bombardamentelor lansate de rusi in ultimele 24 de ore, doua persoane au fost ucise, iar alte trei au fost ranite. Intr-un comunicat remis, joi dimineata, administratia…

- Trupele ruse si ucrainene au avut schimburi intense de focuri in zona podului Antonivski, grav avariat, din regiunea Herson din sudul Ucrainei, relateaza CNN. Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat ca, pana acum 21.000 de soldați Wagner au fost uciși de forțele ucrainene și peste 80.000…

- Un oficial instalat de Rusia a recunoscut duminica ca Ucraina a recucerit un sat din sudul regiunii Zaporojie, prima victorie pe acest front de cand și-a lansat contraofensiva la inceputul acestei luni, transmite The Guardian.

- Autoritatile ucrainene au raportat sambata 16 morti si 31 de persoane date disparute, in urma distrugerii unui baraj de pe fluviul Nipru saptamana trecuta, noteaza AFP. “Au murit 16 persoane: 14 in regiunea Herson si doua in regiunea Nikolaiev (Mikolaiv). 31 de persoane sunt in continuare date disparute”,…

