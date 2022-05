Autoritățile ucrainene îndeamnă cetățenii să respecte regulile de oprire a circulației prin orașe Rachetele rusești par sa-și fi mutat cartierul general și atenția asupra regiunii Odesa din Ucraina. Dupa cum afirma autoritațile ucrainene, Rusia a lansat vineri seara inca doua rachete asupra acestui oraș și a zonelor limitrofe. „Din fericire, nu au existat victime”, a spus guvernatorul militar local Maxim Marcenko. Nu a facut referire la alte pagube, dar oficialitațile locale și regionale au anunțat ca, foarte probabil, incepand cu 8 mai, intre orele 22:00 și 5:00 se va interzice circulația cetațenilor atat pentru orașul-port, cat și pentru zona inconjuratoare. „Este interzis ca oamenii sa… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

